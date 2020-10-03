Под Орлом коммунальщики оставили без горячей воды 16 домов

Решить проблему водоснабжения жителям удалось только по суду.

Гражданское дело было рассмотрено судом Верховского района, в котором пояснили, что иск подал прокурор соседнего Должанского района. Он действовал в интересах жителей 16-ти многоквартирных домов, расположенных в райцентре Долгое на улицах Ленина, Калинина и Газопроводской.

Ответчиком выступило общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть». Прокурор требовал обязать эту компанию возобновить горячее водоснабжение в перечисленных в иске многоквартирных домах. Из заявления следует, что подаче иска предшествовало проведение прокурорской проверки. Она была организована на основании коллективного обращения местных жителей.

Они пожаловались на то, что их незаконно оставили без горячей воды. При рассмотрении дела суд указал, что законодательством установлен исчерпывающий перечень основания для временного прекращения или ограничения водоснабжения. И в нем не оказалось ситуации, которая могла быть послужить основанием для того, что случилось в Долгом.

Суд установил, например, что аварий на сетях теплоснабжения, фактов существенного ухудшения качества горячей воды, а также проведения ремонта на объектах горячего водоснабжения не было. Работы по подключению объектов заявителей к сетям горячего водоснабжения также не проводились.

Проверил суд и наличие предписаний, которые, потенциально, могли бы выдать коммунальщикам сотрудники Роспотребнадзора или Росприроднадзора. Такое могло бы произойти, если бы качество воды заметно ухудшилось бы. Но и предписаний таких, как выяснилось, никто не выдавал.

В результате суд пришел к выводу, что у коммунальщиков вообще не было оснований для приостановления подачи ресурса. Исковые требования прокурора были удовлетворены. «Теплосеть» обязали возобновить горячее водоснабжение многоквартирных домов. Впрочем, решение суда в законную силу еще не вступило, проигравшая сторона вправе обжаловать его в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»