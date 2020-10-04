Налоговики письменно попросят орловцев раскошелиться

В Орловской области стартовала рассылка налоговых уведомлений.

Как уточнили в управлении ФНС России по Орловской области, речь идет о рассылке уведомлений на уплату транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц за 2019 год. «Письма счастья» получат землевладельцы, собственники объектов капитального строительства и транспортных средств. Послания им направят обычной почтой в виде заказных писем, а также в электронном виде – в данном случае уведомления будут размещены в личных кабинетах налогоплательщиков, которые те завели на сайте ФНС.

«Разобраться в налоговых уведомлениях 2020 года гражданам поможет специальная промо-страница, созданная на сайте ФНС России, — рассказали в областной налоговой службе. — Здесь представлены разъяснения по типовым вопросам, жизненным ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что делать, если оно не пришло, каковы основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом, где можно узнать о налоговых ставках и льготах, указанных в уведомлении, и как ими воспользоваться».

Налоговики напоминают жителям Орловской области, что срок уплаты имущественных налогов за 2019 год истекает 1 декабря. Однако не стоит тянуть до последнего. Заплатить налоги можно уже сейчас. Для этого достаточно воспользоваться специализированными интернет-сервисами налоговой службы или реквизитами, указанными в налоговом уведомлении.

«По желанию получить направленное уведомление можно дополнительно в любой налоговой инспекции, обслуживающей физлиц, а также в отделениях МФЦ Орловской области», — добавили в региональном управлении ФНС.

ИА «Орелград»