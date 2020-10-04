Орловские чиновники оказались вдвое богаче учителей

Статистики подсчитали, кто и сколько зарабатывать в Орловской области.

Орелстат обнародовал оперативные данные о заработной плате сотрудников, работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области. Сообщается, что средняя номинальная зарплата, начисленная за июль 2020 года, составила 31803 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года она выросла на 8 процентов, а всего за один месяц увеличилась на 4,8 процента. С чем связан такой рывок, аналитики не уточнили.

Реальная зарплата в Орловской области тоже растет, хотя и не такими стремительными темпами, как номинальная. По сравнению с июлем 2019 года она выросла на 4,4 процента. Отметим, что реальная заработная плата рассчитывается статистиками с учетом индекса потребительских цен, то есть с учетом инфляции, которая, конечно, «откусывает» часть роста зарплат.

Подсчитали статистики и уровень оплаты труда в разрезе отраслей. Самыми богатыми, как и все последние годы, в Орловской области остаются страховщики и финансисты. Их средний месячный заработок составляет 49 479 рублей. На втором месте расположились представители сферы государственного управления. Орловские чиновники зарабатывают по 44 668 рублей ежемесячно. То есть их средний заработок примерно в полтора раза превышает среднеобластной уровень.

Далее в рейтинге отрасли расположились так: транспортировка и хранение – 37 469 рублей, обеспечение электроэнергией, газом и паром – 37 434, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 34 346, здравоохранение и соцуслуги – 32 203, обрабатывающие производства – 31 630, строительство – 29 422, торговля – 27 895, культура, спорт, организация досуга и развлечений – 27 451, образование – 21925 рублей. Как видим, орловские педагоги оказались вдвое беднее орловских чиновников.

ИА «Орелград»