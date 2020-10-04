В Орле театральные награды разделили по половому признаку

Процедура признания заслуг артистов станет более справедливой.

Администрация города Орла внесла изменения в положение «О проведении ежегодного конкурса на присуждение муниципальной театральной премии лучшим артистам театра», которое было принято еще в 2012 году. Из документа следует, что поправки были внесены на основании обращения руководства театра «Русский стиль» имени Бахтина».

Суть заключается в том, что количество премий будет увеличено. Раньше было предусмотрено три награды: за лучшую женскую роль, за лучшую мужскую роль и за лучшую роль второго плана. В новой редакции положения о премировании последняя номинация исключена. На смену ей пришли две номинации: «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучшая мужская роль второго плана».

Что касается размеров премий, то они будут различаться. Так, муниципальная премия конкурса по номинациям «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль» составит 22 989 рублей, а по номинациям «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучшая мужская роль второго плана» — 11 494 рубля. Контроль за исполнением данного постановления возложен на заместителя главы администрации города Орла, начальника управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта Екатерину Данилевскую.

ИА «Орелград»