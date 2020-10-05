Орел оказался в хвосте российского рейтинга зарплат

Эксперты оценили, сколько житель Орловщины может позволить себе на одну зарплату.

Эксперты составили рейтинг городов России по уровню зарплат. Причем не просто указали среднестатистические цифры ежемесячных выплат, а сравнили, сколько и чего на эти деньги можно купить. Орловские зарплаты оказались ниже среднего по стране.

В таблице, составленной РИА «Рейтинг», Орел расположился на 78 месте из 100, заняв строчку между Курском и Костромой. Отношение зарплаты к стоимости стандартного потребительского набора в нашем городе эксперты оценили в 1,84. При этом указано, что средняя чистая зарплата в Орле в первом полугодии 2020 г. составила 31,7 тыс. рублей. Правда, в расчет брали только статистику по крупным и средним предприятиям.

За стандартный потребительский набор взяли потребности одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Набор включает 109 товаров и услуг, среди которых продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Эксперты издания посчитали, что первое место в рейтинге занимает Москва. На среднемесячную чистую зарплату москвичи могут себе позволить четыре стандартных потребительских набора. Следом идут Южно-Сахалинск и Салехард.

ИА «Орелград»