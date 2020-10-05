Орловец прописал у себя иностранцев и поплатился

5.10.2020 | 9:32 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде.

Полицейские завели уголовное дело на жителя Орла, который оформил фиктивную прописку для двух иностранцев. Теперь мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, 56-летний орловец знал, что двоим его «новым соседям» прописка нужна лишь формально:  проживать в частном доме мужчины они не собирались. Такая «дружеская услуга», за которую хозяин дома, как правило, получает мзду, карается по закону. На орловца завели дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на такой же срок.

— Ведется предварительное расследование, — уточнили в ведомстве. -Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования