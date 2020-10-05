Орловская область поднялась в федеральных рейтингах по нацпроектам

Работа по национальным проектам в Орловской области получила положительную оценку в федеральных рейтингах.

Опубликованы результаты сентябрьского мониторинга субьектов РФ по освещению национальных проектов. Орловская область поднялась на 49 пунктов и теперь занимает 15 строчку рейтинга.

Мониторинг активности субъектов РФ регулярно проводится автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» и оценивает уровень и качество информирования населения о результатах реализации национальных целей. Агентство «Национальные приоритеты» контролирует работу по национальным проектам в регионах России в том числе и для улучшения обратной связи от общества. На федеральном уровне планируется усиление роли граждан в реализации национальных проектов и в их публичной экспертизе.

#виден_результат57

ИА «Орелград»