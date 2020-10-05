Предприятие-банкрот задолжало орловцам почти 1 млн рублей

Зарплату людям отдали только после вмешательства прокуратуры.
Работники ЗАО «Казанское» на личном приеме у прокурора Орловской области пожаловались на долги по зарплате. Предприятие, признанное банкротом еще несколько лет назад, рассчиталось с сотрудниками только сейчас.
Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, работодатель задолжал 32 работникам предприятия. В итоге сумма невыплаченной зарплаты превысила 950 тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что ЗАО «Казанское» в 2016 году признали банкротом.
— В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
ИА «Орелград»