Предприятие-банкрот задолжало орловцам почти 1 млн рублей

5.10.2020 | 17:35 Новости, Экономика

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Зарплату людям отдали только после вмешательства прокуратуры.

Работники ЗАО «Казанское» на личном приеме у прокурора Орловской области пожаловались на долги по зарплате. Предприятие, признанное банкротом еще несколько лет назад, рассчиталось с сотрудниками только сейчас.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, работодатель задолжал 32 работникам предприятия. В итоге сумма невыплаченной зарплаты превысила 950 тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что ЗАО «Казанское» в 2016 году признали банкротом.

— В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»

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