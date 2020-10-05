В Детском парке Орла снова сломалось оборудование

Горожане размышляют, в чем причина — в плохом качестве качелей-каруселей или вандализме.

В Сети появились новые фотографии поломок в недавно отремонтированном Детском парке Орла. Власти обвинили во всем вандалов, а горожане вновь подняли вопрос некачественного оборудования от подрядчика.

На фотографиях видно, что пластиковые части аттракционов раскололись. А ксилофон остался без ударных палочек.

Активисты общественного движения «Граждане Орла» полагают, что эти поломки могли появиться не только по вине хулиганов, но и, к примеру, если «просто кто-то поставил оборудование не того типа». Ведь детское игровое оборудование бывает разных категорий, и не все оно предназначено для мест с большим скоплением народа.

— Пока гарантия — полатают, соплями подмажут. А потом гарантия кончится — у нас будет еще один рассыпающийся объект. Вдобавок ко всем уже имеющимся, — написано в группе сообщества в соцсети.

«Граждане Орла» также обратили внимание на активность советника губернатора Андрея Клычкова Сергея Лежнева. В своем Telegram-канале Лежнев быстро откликнулся на событие и без долгих раздумий, как, впрочем, и без каких-либо доказательств написал, что в произошедшем виноваты «варвары».

— Занятно, как советник первого лица региона лично сопровождает, опекает объект и подрядчика. Отрабатывает, так сказать, свою часть схемы, — отмечает общественник Илья Ермаков.

Как уже писал «Орелград», оборудование в парке начало ломаться буквально сразу после его открытия в начале сентября. Жители Орла в комментариях сразу стали сомневаться в качестве установленных в парке игровых объектов.

Напомним, ремонт Детского парка начался по инициативе губернатора Андрея Клычкова. Он длился почти два года и обошелся примерно в 300 млн рублей. Работы здесь вели два полюбившихся властям подрядчика – «Триумф» и «Техспецкомплект».

ИА «Орелград»