В ДТП в Орле пострадала 19-летняя девушка

5.10.2020 | 14:10 Новости, Происшествия

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Авария произошла на выезде из города в сторону Москвы.

В воскресенье, 4 октября в ДТП в Орле пострадала 19-летняя девушка. Она была пассажиром одного из авто – участников аварии.

Подробности происшествия рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. около 15.00 21-летняя девушка ехала на «Ладе Гранта» по Московскому шоссе со стороны деревни Хардиково Орловского района. На регулируемом перекрестке Московского шоссе и улицы Рощинской девушке потребовалось развернуться. При этом она «забыла» уступить дорогу «Киа Рио», которая ехала прямо по встречной полосе. От удара «Гранты» иномарка сошла с пути и врезалась в бордюр, уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в результате ДТП пострадала юная пассажирка «Лады Гранта». 19-летней девушке назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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