Из-за коронавируса на границах Орловщины снова могут появиться заградпосты

6.10.2020 | 13:20 Новости, Общество

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Возможность повторения весенних ограничительных мер обсудят на заседании регионального оперштаба.

На въездах в Орловскую область снова могут появиться заградительные посты. Вопрос о целесообразности их введения рассмотрят на заседании регионального оперштаба, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Сообщается, что органы власти и профильные ведомства должны будут дать свои предложения о возобновлении работы постов. В пресс-службе уточнили, что эту меру могут ввести «в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации». Не исключено, что всех въезжающих на Орловщину будут тестировать на COVID-19.

Когда состоится решающее заседание оперштаба, пресс-служба не сообщает.

Напомним, как уже писал «Орелград», в области последние дни отмечается рост выявленных больных коронавирусом. С начала пандемии общее число зараженных превысило 9 000. К утру 6 октября выявили еще 94 заболевших орловцев. Кроме того, за сутки умерли два пациента, количество летальных исходов достигло 134. Выздоровел 61 человек (7240 всего).

ИА «Орелград»

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