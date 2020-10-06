Орловская область потеряла еще 2600 работников

Численность сотрудников предприятий в регионе продолжает сокращаться.

В Орловской области в январе-июле 2020 года общая численность работников на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях всех форм собственности составила 203,6 тысячи человек. Об этом сообщает Орелстат. По подсчетам аналитиков, по сравнению с январем-июлем 2019 года показатель сократился на 1,3 процента, а в целом за год количество сотрудников в регионе сократилось 2,6 тысячи человек.

«В июле 2020 года в общей численности работающих на предприятиях 158,2 тысячи человек, или 78,5 процента составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, — сообщает Орелстат. — На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6,1 тысячи человек».

Что касается численности рабочей силы, то тут данные несколько иные. Отметим, что в ее состав включаются люди в возрасте 15 лет и старше. В Орловской области в июне-августе 2020 года таковых насчитывалось 353,1 тысячи человек. В целом в экономике региона из них было занято 328,9 тысячи человек, а 24,2 тысячи орловцев человек не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. Последние, в соответствии с методологией Международной Организации Труда, классифицируются как безработные.

ИА «Орелград»