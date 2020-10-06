Под Орлом в своем доме сгорел пенсионер

6.10.2020 | 10:04 Новости, Происшествия

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Обстоятельства ЧП проверят следователи.

Вчера, 5 октября в селе Льгов Хотынецкого района произошла трагедия. В собственном доме погиб 63-летний мужчина. Причиной смерти орловца стал пожар.

На сайте регионального главка МЧС сообщается, что информация о возгорании спасателям поступила около 21.30. В СКР в Орловской области уже заявили, что по факту гибели в огне человека началась доследственнная проверка.

— В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются: устанавливается причина возгорания и иные обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе СКР.

По итогам проверки ведомство примет процессуальное решение.

ИА «Орелград»

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