В ДТП в центре Орла пострадал велосипедист

Иномарка и двухколесный транспорт не разъехались на перекрестке.

Вчера, 5 октября в центре Орла произошло ДТП с участием двухколесного транспорта. На перекрестке в районе 1-й Посадской не смогли разъехаться 29-летняя автомобилистка и 28-летний велосипедист.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария произошла около 11.00. Водитель «Ситроена» двигалась по улице Комсомольской со стороны переулка Воскресенского в направлении улицы Р. Люксембург. В районе дома № 31 по Комсомольской иномарка наехала на велосипедиста, который двигался во встречном направлении.

В аварии мужчина получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась, рассказали в ведомстве.

ИА «Орелград»