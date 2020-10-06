В Орле рассказали о мерах поддержки безработных и семей с детьми

Из-за коронавируса в регионе усилят адресную помощь нуждающимся.

Ситуация с безработицей, которая сегодня складывается на Орловщине, близка к критической. Об этом говорили на заседании в облсовете. При этом власти готовы и дальше усиливать меры поддержки орловцам, оставшимся без работы, а также семьям с детьми.

Уже принятые решения депутаты облсовета назвали беспрецедентными. Напомним, в текущем году на выплаты безработным направили 584,3 млн рублей. Это вдвое больше, чем год назад. До конца 2020 года сумма увеличится еще на 137,6 млн рублей, уточнили в пресс-службе областного парламента. Средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ. В среднем безработные получают от 1500 рублей до 12 130 рублей в месяц. Чтобы претендовать на эту меру поддержки, необходимо лишь зарегистрироваться на портале госуслуг.

В облсовете отметили, что помимо собственно выплат следует работать на перспективу. В частности, более активно использовать повышения квалификации, стажировок, перепрофилирования, а также продумать возможность стимулирования работодателей.

В период пандемии коронавируса особое внимание уделено поддержки семей с детьми и многодетных родителей.

Напомним, при рождении третьего или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет, семьи получают ежемесячную денежную выплату. «Орловская область на указанные цели получит около 417,3 млн рублей вместо первоначально запланированных 379,3 млн рублей», — уточнили в пресс-службе облсовета. Кроме того, орловские депутаты инициировали законопроект, по которому работающие на неполную ставку родители детей-инвалидов также сохранят выплаты от государства.

— Ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции, негативно сказалась на работе предприятий, что не могло не отразиться и на состоянии рынка труда, увеличилось количество безработных. В это непростое время нам необходимо уделить максимум внимания и оказать должную поддержку гражданам, лишившимся работы, используя по максимуму все предложенные Правительством инструменты поддержки. Отмечу, что данная категория — не единственная из нуждающихся в помощи и поддержке, поэтому, как и прежде, социальное направление в работе областного Совета будет в приоритете, — сказал спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»