Две дороги в Орле отремонтируют раньше срока

7.10.2020 | 9:30 Новости, Общество

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Ряд объектов 2021 года делают уже сейчас.

Ремонт улиц Авиационной и Спивака в Орле подходит к завершению. Об этом сообщили в мэрии города. Эти объекты включены в программу ремонта улично-дорожной сети 2021 года, но подрядчики приступили к работам заранее.

— По состоянию на сегодняшний день бригады ООО «Дорстрой» отфрезеровали существующее дорожное полотно (18 368 кв.м), уложили выравнивающий и завершающий слои нового асфальта, полностью отремонтировали тротуары (4 536 кв.м), обновили бордюры (3 276 кв.м) и поребрики (4 569 кв.м), — рассказали в пресс-службе мэрии.

Подрядчику осталось установить 16 светофоров, сделать искусственные неровности и 52 дорожных знака, пешеходные и барьерные ограждения, нанести разметку.

В мэрии рассказали, что раньше срока могут сдать также улицу Герцена и Московское шоссе (от переулка Межевого до путепровода). Здесь работают бригады ООО «Газ ресурс».

Согласно контрактам, срок завершения работ на всех этих дорогах — 31 июля 2021 года. Однако подрядчики предполагают выполнить основной объем (включая укладку финального слоя асфальта) до окончания текущего дорожного сезона, уточнили в мэрии.

ИА «Орелград»

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