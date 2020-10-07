Мэрия Орла пообещала открытое обсуждение вопроса ярмарок

Перенос мест торговли обсудят с горожанами.

Мэрия Орла пообещала вынести на общественное обсуждение решение о переносе мест ярмарочной торговли. Как уже писал «Орелград», ранее власти приняли решение в переместить в 2021 году ярмарки с площади им. Жукова и сквера возле памятника Комсомольцам в Лужки. Чиновники признали, что пересмотреть одно из последних постановлений экс-главы администрации Александра Муромского могут «с учетом общественного резонанса».

Когда именно и в какой форме пройдет обещанное общественное обсуждение переноса ярмарок, пока неизвестно. «Более подробная информация позже будет опубликована на официальном сайте администрации города Орла», — сообщили в мэрии 7 октября. При этом чиновники отмечают, что «на стадии принятия решений о выборе площадок для организации ярмарочной торговли одобрения Роспотребнадзора не требуется».

— Также подчеркнем, что администрация города Орла готова сотрудничать с хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговлю на ярмарочных площадках «Хлебосольный выходной», по вопросу содействия в урегулирования вопросов размещения и предоставления торговых мест на иных ярмарочных площадках областного центра и в торговых объектах, — сказано в пресс-релизе на сайте мэрии.

Напомним, как уже писал «Орелград», незадолго до своего ухода с поста главы администрации Орла Александр Муромский подписал постановление, из которого следует, что с 1 января 2021 года закрываются две самые большие ярмарки— на площади Жукова и рядом со сквером Комсомольцев. Документ оставляет только одно ярмарочное пространство выходного дня — рядом с железнодорожной станцией «Лужки». Продуктовые ярмарки также будут работать напротив ТЦ «Рио» (суббота-воскресенье) и рядом с домом №122 по Октябрьской улице (район магазина «Орел», только суббота).

Спустя три дня после того, как «Орелград» обратил внимание на «прощальное» постановление сити-менеджера, пресс-служба мэрии объяснила закрытие ярмарок коронавирусом. Места торговли якобы решили перенести туда, где «возможно обеспечить более тщательное соблюдение» санитарных требований.

В ситуацию с закрытием ярмарок вмешался первый вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин. Он вспомнил слова продавцов на ярмарках, которые говорили: «Как только на ярмарке появляется чиновник – жди неприятностей». Политик заявил, что направил в администрацию Орла депутатский запрос о недопустимости переноса ярмарок выходного дня и предложил отменить постановление для дальнейшей проработки.

ИА «Орелград»