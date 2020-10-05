Мэрия Орла объяснила закрытие ярмарок коронавирусом

И требованиями Роспотребнадзора соблюдать санитарные требования

Спустя три дня после того, как «Орелград» обратил внимание на «прощальное» постановление сити-менеджера Орла Александра Муромского — с 1 января 2021 года закрыть две самые большие ярмарки выходного дня, власти впервые прокомментировали его решение. Сообщение опубликовала пресс-служба администрации.

В нём говорится, что на фоне пандемии коронавируса «различными надзорными органами неоднократно выявлялись нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации торговли на ярмарочных площадках». Поэтому администрация Орла вместе с Роспотребнадзором решила подобрать «альтернативные площадки», где «возможно обеспечить более тщательное соблюдение» санитарных требований.

В пример мэрия привела ярмарку рядом с дворцом культуры «Металлург», где якобы постоянно выявлялись нарушения санитарных требований. Её закрыли и открыли новую – на территории бывшего рынка «Развитие» на улице Маринченко. Эта площадка, как и территория «Южного» рынка, одобрены Роспотребнадзором.

«Вернуться к корректировке плана размещения ярмарочных площадок будет возможно при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации», — заключается в сообщении.

Отметим, что в ситуацию с закрытием ярмарок вмешался первый вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин. Он вспомнил слова продавцов на ярмарках, которые говорили: «Как только на ярмарке появляется чиновник – жди неприятностей».

«Какой чиновник из мэрии города и с какой целью появился на ярмарке выходного дня – не знаю, но решение закрыть 2 крупнейшие ярмарки выходного дня выглядит, по меньшей мере, странным. Кто, когда и с кем предварительно советовался при подготовке этого решения – непонятно. Может, это решение принято в интересах каких-то коммерческих структур и участникам ярмарок будут предлагаться места на их площадках, посмотрим», — написал Вдовин в соцсети.

Политик заявил, что направил в администрацию Орла депутатский запрос о недопустимости переноса ярмарок выходного дня и предложил отменить постановление для дальнейшей проработки.

Напомним, из постановления Муромского следует, что с 1 января 2021 года закрываются две самые большие ярмарки Орла — на площади Жукова и рядом со сквером Комсомольцев. Документ оставляет только одно ярмарочное пространство выходного дня — рядом с железнодорожной станцией «Лужки». Продуктовые ярмарки также будут работать напротив ТЦ «Рио» (суббота-воскресенье) и рядом с домом №122 по Октябрьской улице (район магазина «Орел», только суббота).

Покинув администрацию Орла, Муромский стал советником губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Как ожидается, его место – уже в статусе не сити-менеджера, а мэра – займет нынешний глава Орловского района Юрий Парахин. Его кандидатура поддерживается тем же Клычковым, о чем свидетельствует пост скандального советника губернатора Сергея Лежнева.

ИА «Орелград»