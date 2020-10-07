На Орловщине за три года стало в полтора раза больше камер

7.10.2020 | 9:09 Новости, Общество

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Количество комплексов фиксации нарушений выросло более чем на 40%.

За последние три года количество комплексов фото- и видеофиксации на территории Орловской области увеличилось на 43%. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Вместо морально и физически устаревших приборов «КРИС» в последнее время закупают передвижные комплексы автоматической фиксации с возможностью стационарного размещения «СКАТ». Всего в регионе сегодня работает 151 комплекс снижения. Годом ранее их было 121.

По информации облправительства, за первое полугодие 2020 года количество правонарушений на дорогах региона снизилось на 3%.

Как уже писал «Орелград», по результатам работы комплексов фотовидеофиксации в 2019 году нарушителей ПДД оштрафовали на 265,4 млн рублей. Было выписано порядка 400 тысяч штрафов.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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