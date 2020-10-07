Орел потратит 88 млн на интеллектуальную транспортную систему

Поиск подрядчика начался с жалоб и запросов.

Администрация города Орла разместила в государственной информационной системе извещение о закупке «Выполнение работ по созданию и вводу в эксплуатацию 1-й очереди Интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Орловской городской агломерации». Начальная максимальная цена контракта установлена в визуально удивительном размере — 80 808 080,81 рубля. Потенциальному подрядчику предстоит выполнить работы «по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов».

Заявки будут приниматься до 13 октября 2020 года. Но закупка уже сейчас проходит отнюдь не гладко. В частности, уже несколько потенциальных подрядчиков направили заказчику запросы с требованием разъяснить отдельные положения конкурсной документации. Кроме того, судя по содержимому электронной площадки, в антимонопольную службу одна из компаний уже подала жалобу на действия заказчика.

Согласно конкурсной документации, назначением ИТС является «автоматизированный поиск и принятие к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортной системой Орловской городской агломерации, конкретным транспортным средством или группой транспортных средств, с целью обеспечения заданной мобильности населения, максимизации показателей использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта».

От потенциального подрядчика требуют, чтобы управление дорожным движением обеспечивало равномерную загрузку транспортной сети на грани ее пропускной способности, не допуская перегрузки уязвимых зон. Еще одно требование к системе – возможность прогнозировать развитие транспортной обстановки и изменять интенсивность потоков в местах, не имеющих стратегического значения для состояния дорожного движения в городе.

«Оперативной задачей ИТС является осуществление и поддержка возможности автоматизированного и автоматического взаимодействия всех транспортных субъектов в реальном масштабе времени на адаптивных принципах, — следует из документации.- ИТС обеспечивает оперативное информационное взаимодействие для осуществления следующих функций: мониторинг дорожного движения, сбор сведений о параметрах транспортных потоков, телеобзор с функцией автоматического выявления инцидентов, фотовидеофиксация нарушений правил дорожного движения, метеорологический контроль, управление дорожной инфраструктурой…».

Система должна обеспечить контроль за движением как общественного, так и специального (МВД, МЧС, «Скорая помощь») транспорта, а также автотранспорта служб городского хозяйства. Проектом предусмотрена возможность передачи информации на мобильники, вывод текстовой и графической информации о складывающейся дорожно-транспортной обстановке на различные информационные табло, информации о наличии свободных парковочных мест и многое другое.

ИА «Орелград»