Орловский суд подтвердил неотвратимость наказания за брошенную землю

Суд признал законным штраф, наложенный на орловскую агрофирму.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям поведало об очередном случае наказания юридического лица крупным штрафом заброшенную землю. Спор контролирующего ведомства с провинившейся фирмой дошел до суда, поскольку на кону стояла довольно крупная сумма.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, ранее сотрудники ТУ Россельхознадзора провели плановый рейд на территории Знаменского района. Они обнаружили участок площадью 401 га, густо заросший сорной травой, деревьями и кустарником. Проверка подтвердила, что участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

«Данный участок принадлежит ООО «Региональная кормовая база «Орел-Растениеводство» на праве собственности, — рассказали в управлении Россельхознадзора. — По данному факту Общество было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 400 тысяч рублей».

Кроме того, компании выдали предписание об устранении выявленного нарушения, то есть заросший и заброшенный участок следует ввести в сельскохозяйственный оборот. Однако компания не согласилась с принятым в отношении нее решением и оспорила действия инспекторов в районном суде.

По ее версии, в этом деле нет состава административного правонарушения, следовательно, наказание наложено незаконно и несправедливо. Однако суд к такой версии отнесся скептически. Он подтвердил правоту инспекторов, но принял во внимание и непростое финансовое положение самой компании. В результате постановление ТУ Россельхознадзора было признано законным, но сумма штрафа была снижена до 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»