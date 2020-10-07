Под Орлом обнаружили еще 96 «отсутствующих» дорог

Нарушения закона об автомобильных дорогах вскрыли в Знаменском районе.

Информацию о результатах проверки исполнения бюджета Знаменского района на 2019 год обнародовала Контрольно-счетная палата Орловской области. Объектом проверки являлись главные распорядители бюджетных средств. В целом, были проверены мероприятия и имущество на сумму 225,940 миллиона рублей в денежном эквиваленте.

В результате были вскрыты факты нарушения норм федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и «О безопасности дорожного движения». Нарушенным оказался и приказ Минтранса РФ «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

Дело в том, что, по мнению КСП, в Знаменском районе были нарушены инструкции по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования. Было установлено, что технические паспорта на 96 автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 112,12 км отсутствуют.

Это не первый подобный факт, выявленный за последнее время. Как уже писал «Орелград», аналогичное нарушения было вскрыто сотрудниками КСП при проведении проверки в Глазуновском районе. Как ранее сообщила Контрольно-счетная палата региона, там право собственности не зарегистрировано на 125 автомобильных дорог, общая протяженность которых составляет 213,08 километра. Технические паспорта на указанные объекты также отсутствуют.

Копии отчетов по проведенным проверкам направлены в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»