В аварийный дом на Кромском шоссе в Орле дали отопление

Оставшееся без управления здание к отопительному сезону подготовил МУП «ЖРЭП (з)».

В доме №15 по Кромскому шоссе в Орле дали тепло. Об этом рассказали в мэрии Орла. Как уже писал «Орелград», на днях во дворе этого дома, признанного аварийным 5 лет назад, прошло общее собрание собственников с участием прокурора и депутатов.

— Подготовкой домов, оставшихся без управления, к отопительному периоду 2020-2021 годов занимается МУП «ЖРЭП (з)». Проведение аварийно-восстановительных работ в этих домах также поручено МУП «ЖРЭП (з)», согласно решению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Орла, — уточнили в мэрии.

Сообщается, что договор на обслуживание дома с ООО «Перспектива» истек 1 мая 2018 года. Чиновники девять раз объявляли открытые конкурсы по отбору новой УК, но все они не состоялись из-за отсутствия заявок.

Как уже писал «Орелград», снести аварийную пятиэтажку чиновники планируют лишь к 2027 году. Все это время люди, по сути, живут в небезопасных условиях. Чтобы дом дотянул до сноса, надо провести противоаварийные работы. Делать их можно только в отсутствие жильцов. Но переезжать в маневренный фонд владельцы квартир не хотят.

На собрании, которое прошло 5 октября, вице-спикер облсовета Михаил Вдовин предложил обследовать здание, чтобы понять, насколько проживание людей в доме до момента расселения будет безопасным.

ИА «Орелград»