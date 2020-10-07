Орловцам предложили купить домик в деревне

У жителей региона есть шанс приобрести жилье по заманчивым ценам.

Управление Росреестра по Орловской области сообщило о том, что в регионе началось оформление так называемой сельской ипотеки. В нашей стране этот проект стартовал 1 января 2020 года. Он позволяет приобрести жилье в сельской местности под сниженный процент. Ставка варьируется от 0,1 до 3 процентов в зависимости от условий оформления сделки. В Орловской области проект привлек внимание граждан относительно недавно, но уже начал стремительно набирать популярность.

«Первая «сельская ипотека» в нашем регионе была зарегистрирована в сентябре, — рассказала руководитель управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. — На сегодняшний день число зарегистрированных орловцами прав по программе «сельской ипотеки» увеличилось до двадцати».

По ее словам, участником этой программы может стать любой гражданин РФ в возрасте от 21 до 65 лет, даже если он «прописан» в городе. Проект не касается Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Купить там жилье по «сельской ипотеке» не получится. Также специалисты отмечают, что стать участником программы можно только один раз.

Максимальный срок кредитования составляет 25 лет, а срок действия самой программы пока ограничен 2020-2025 годами. Сумма льготного кредита варьируется от 600 тысяч до 3 миллионов рублей. Заемщик должен внести свой взнос — в размере 10 процентов стоимости приобретаемой недвижимости. При этом жилье не просто должно находиться в сельской местности, оно должно быть пригодным для проживания.

Сельский дом должен быть оборудован всеми необходимыми коммуникациями. В городах купить жилье в частной секторе по этой программе вряд ли получится. Исключение сделано лишь для застройки, включенной в программу развития сельских территорий. Перечень таких территорий в Орловской области был утвержден постановлением правительства региона №705 от 20.12.2019.

«Сельскую ипотеку можно получить на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также на покупку или строительство частного дома», — добавили в управлении Росреестра.

ИА «Орелград»