КСП проверила, как строили футбольное поле в Орловском районе

Копию отчета о проверке аудиторы направили в прокуратуру региона.

Контрольно-счетная палата Орловской области отчиталась о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство футбольного поля с искусственным покрытием в Орловском районе. Деньги поступили в рамках национального проекта «Демография». Речь идет об объекте, построенном в поселке Знаменка. Проверка проводилась за 2019 год и иные периоды, а общий объем проверенных средств составил 22,176 миллиона рублей. Из них из федерального бюджета поступило 9,5 миллиона, из областного — 2 миллиона. Остальное добавил муниципалитет.

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. Отмечено, что фактически строительство футбольного поля было завершено только 13 июля 2020 года, хотя плановый срок был – не позднее 20 ноября 2019 года. Из-за нарушения сроков окончания строительства был нарушен и порядок предоставления субсидий из областного бюджета местному бюджету.

Также КСП выяснила, что начальная максимальная цена контракта была определена и обоснована администрацией Знаменки методом сопоставимых рыночных цен. Но при этом анализировались ценовые предложения от трех поставщиков, которые являлись аффилированными друг другу. То есть, у них имелась связь между собой по учредителю и руководителю. По мнению КСП это могло повлиять на формирование начальной цены контракта. Впрочем, по итогам аукциона муниципальный контракт был заключен с экономией в размере 19,3 процента.

«При осмотре участка в натуре и контрольных обмеров выявлены отдельные недостатки качества проведения строительных работ, — говорится в отчете КСП. — В период проверки администрацией городского поселения Знаменка в адрес подрядчика направлена претензия для устранения выявленных недостатков».

Контрольно-счетная палата уже направила в прокуратуру Орловской области копию отчета по результатам контрольного мероприятия. Об итогах проверки проинформирован и губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»