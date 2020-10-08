Орловская «Спецавтобаза» ищет водителей и трактористов

Предприятие «остро нуждается» в новых сотрудниках.

«Спецавтобаза» ищет водителей уборочных машин и трактористов. Об этом рассказали в администрации Орла. Сообщается, что предприятие «остро нуждается» в новых сотрудниках.

— Особые требования к соискателям на должность «тракторист» не предъявляются, необходимо только соответствующее водительское удостоверение категории B, C, D. Заработная плата — от 20 тыс. рублей, занятость постоянная, график работы — 5/2, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Для водителей транспортно-уборочной машины обязательно наличие начального профессионального образования и водительское удостоверение категории B, C, D, E. Зарплату водителям обещают от 24 тыс. рублей. Работать нужно в дневные и ночные смены.

Также «Спецавтобаза» приглашает на работу соискателя на должность «ведущий специалист группы по охране труда и экологии». Это должен быть человек с высшим образованием. Заработная плата — 20 тыс. рублей.

Желающих трудоустроиться приглашают обращаться в кадровый отдел МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» по телефону: (4862) 30-70-35.

ИА «Орелград»