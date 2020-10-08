Под Орлом сельчанин продал сотруднику ФСБ мины

Сделка состоялась, после чего продавец угодил под суд.

Новосильский районный суд Орловской области поведал подробности рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в незаконном приобретении, хранении и сбыте взрывных устройств. Судили его по части 1 статьи 222.1 УК РФ. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что он обворовал односельчанина, поэтому к уголовному делу ему присовокупили статью 158 УК РФ (кража).

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина в поле нашел четыре коррозированных предмета. Он осмотрел их и понял, что это — осколочно-фугасные мины времен Великой Отечественной войны. О таких находках тут же следует сообщать в компетентные органы.

Однако сельчанин не рассказал об этом ни полиции, ни сотрудникам МЧС. Он решил подзаработать на своей находке. Мины он вновь присыпал землей и начал искать, кому бы их сбыть. Покупателя он нашел примерно через месяц. О том, что он продал мины сотруднику УФСБ России по Орловской области, выступившему в роли «закупщика», мужчина узнал уже после заключения сделки.

Подсудимый вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью и в содеянном раскаялся. Суд решил, что исправление данного гражданина пока еще возможно без изоляции его от общества. Но контроль за ним все-таки установят. По совокупности преступлений он получил 1 год лишения свободы условно со штрафом в размере 15 тысяч рублей. Испытательный срок, который ему отвели на исправление, составит 2 года.

«Приговор вступил в законную силу и обращен к исполнению», — подчеркнули в суде Новосильского района.

ИА «Орелград»