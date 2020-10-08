Сформирован проект трехлетнего бюджета Орловской области

Депутатам облсовета предстоит рассмотреть его на профильных комитетах.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрят на профильных комитетах проект бюджета региона. Подготовленный правительство вариант главного финансового документа на 2021-2023 поступил в заксобрание.

В пресс-службе облсовета отметили, что депутатский корпус активно участвовал в создании этого документа еще на стадии его разработки. Совместно с чиновниками была проделана серьезная работа по его составлению, включающая согласование тарифов на оплату услуг ЖКХ, планирование бюджетных ассигнований и т.д.

Депутатам предстоит обсудить вопросы софинансирования нацпроектов, развития инфраструктуры, благоустройства, финансирования наказов избирателей, оказания финансовой помощи муниципальным образованиям Орловской области.

Уже известно, что бюджет традиционно обещает быть социально направленным.

— Все этапы работы над бюджетом области для нас, депутатов, обязательны и крайне важны. Ведь от того, насколько детально основной финансовый документ будет проработан, зависит многое, и, в первую очередь, благополучие жителей области. Заработная плата, обеспечение необходимых социальных выплат, расходы, например, на здравоохранение, образование — эти моменты всегда находились и будут находиться на постоянном контроле депутатов. На данный момент работа над бюджетом ведется активно, плюс к этому идет подготовка к публичным слушаниям, — рассказал и.о. председателя облсовета Михаил Вдовин.

ИА «Орелград»