Сформирован проект трехлетнего бюджета Орловской области

8.10.2020 | 16:37 Новости, Общество

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Депутатам облсовета предстоит рассмотреть его на профильных комитетах.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрят на профильных комитетах проект бюджета региона. Подготовленный правительство вариант главного финансового документа на 2021-2023 поступил в заксобрание.

В пресс-службе облсовета отметили, что депутатский корпус активно участвовал в создании этого документа еще на стадии его разработки. Совместно с чиновниками была проделана серьезная работа по его составлению, включающая согласование тарифов на оплату услуг ЖКХ, планирование бюджетных ассигнований  и т.д.

Депутатам предстоит обсудить вопросы софинансирования нацпроектов, развития инфраструктуры, благоустройства, финансирования наказов избирателей, оказания финансовой помощи муниципальным образованиям Орловской области.

Уже известно, что бюджет традиционно обещает быть социально направленным.

— Все этапы работы над бюджетом области для нас, депутатов, обязательны и крайне важны. Ведь от того, насколько детально основной финансовый документ будет проработан, зависит многое, и, в первую очередь, благополучие жителей области. Заработная плата, обеспечение необходимых социальных выплат, расходы, например, на здравоохранение, образование — эти моменты всегда находились и будут находиться на постоянном контроле депутатов. На данный момент работа над бюджетом ведется активно, плюс к этому идет подготовка к публичным слушаниям, — рассказал и.о. председателя облсовета Михаил Вдовин.

ИА «Орелград»

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