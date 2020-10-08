Завод «Орелмасло» перешел на новую технологию производства

6 октября состоялось знаковое событие — торжественное открытие маслоэкстрационного цеха.

В конце прошлой зимы глава региона Андрей Клычков и генеральный директор предприятия Владимир Павлов заложили первый камень будущего высокотехнологичного цеха.

Спустя полтора года, с запуском цеха, орловский завод стал многофункциональным предприятием по переработке масличных культур. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,5 млрд рублей. Установленное европейское оборудование сведет к минимуму негативное воздействие на окружающую среду. Переход на новую технологию окончательно решит проблему с избыточным запахом, характерным для такого производства. Помимо этого, для орловцев были созданы новые рабочие места с достойной оплатой труда.

Новый цех рассчитан на переработку не только подсолнечника и рапса, но и сои. Таким образом, на предприятии будет производиться соевый шрот, который востребован при изготовлении кормов для животных. Потребности завода в сырье с учетом строительства цеха экстракции увеличатся до 400 тыс. тонн. Больше половины сырья будут поставлять орловские аграрии.

6 октября на торжественной мероприятии, которое состоялось на территории завода, первым выступил руководитель предприятия. В своей речи Владимир Евгеньевич выразил благодарность всем, кто принимал участие в реализации проекта, губернатору Орловской области и управляющему Орловским отделением Сбербанка.

Мы не добились бы успеха, если бы не эффективная командная работа каждого сотрудника «Орелмасло», — подчеркнул в конце выступления Владимир Павлов.

В открытии приняли участие: губернатор Орловской области – Андрей Клычков, заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области — Александр Шалимов, депутат Госдумы — Ольга Пилипенко, управляющего Орловским отделением ПАО Сбербанк Ярослав Скирта и другие. Гости в своих выступлениях отметили значимость события и поздравили генерального директора и сотрудников завода.

После символического перерезания красной ленты под аплодисменты собравшихся глава региона и гости проследовали в цех, где была организована экскурсия по новому производству.

ИА «Орелград»