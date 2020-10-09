Очередь из скорых в Орле попала на фото

Автомобили скопились возле противотуберкулезного диспансера

Telegram-канал «Орловская медицина» утром 9 октября опубликовал фото, сделанное возле Орловского противотуберкулезного диспансера. На снимке видна очередь из автомобилей скорой помощи, которые выстроились возле здания.

«Сейчас в Орловском противотуберкулёзном диспансере вот такая картина, — написали авторы, а следующим постом добавили: — В каждой скорой по 2-3 пациента, по одному уже не возят».

Тубдиспансер — одно из мест, где лечат больных коронавирусом. Сегодня число случаев COVID-19 в регионе достигло 9324, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 100 человек.

ИА «Орелград»