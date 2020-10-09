Посты на въезде в Орловскую область появятся 12 октября

Решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

С 12 октября на въезде в Орловскую область со стороны Москвы, Калуги, Липецка, Курска и Брянска появятся учетно-заградительные посты. Соответствующее решение принял региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Оно вызвано осложнением эпидемиологической обстановки. Власти отметили, что существует опасность завоза коронавриуса из Москвы.

Кроме федеральных трасс, посты появятся на железнодорожных вокзалах Орла и Мценска и на автовокзале Орла. На постах будут стоять силовики и медики. Приезжающим будут измерять температуру и передавать данные в поликлиники по месту жительства.

Посты на въезде в Орловскую область работали с 2 апреля по 11 июня, напомнила пресс-служба правительства региона. «За период работы учетно-заградительных постов через них прошло свыше 120 тыс. человек, выявлено порядка 200 человек с повышенной температурой, несколько десятков человек были госпитализированы в стационарные отделения», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»