Угрожавших орловчанке уголовным делом коллекторов наказали

Орловские приставы поставили на место зарвавшихся сборщиков долгов.

В Орловской области организация, специализирующаяся на сборе кредиторской задолженности, попалась на нарушении правил общения с должником. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Примечательно, что указанная организация официально включена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Следовательно, ее сотрудники обязаны досконально знать порядок взаимодействия с «клиентами». Однако в данном случае на ее действия в службу судебных приставов пожаловалась жительница Краснозоренского района.

Она рассказала приставам, что ранее взяла потребительский кредит. Так получилось, что вернуть его в установленный срок она не смогла. У нее образовалась просроченная задолженность. Здесь-то и проявила себя в полной красе коллекторская фирма. Женщине обычной почтой начали приходить письма с предупреждением о том, что в «ее действиях содержатся признаки мошенничества». Кроме того, орловчанку пугали возможным обращением кредитора в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении в отношении нее уголовного дела.

«В ходе проверки было установлено, что данное уведомление вводит должника в заблуждение относительно возможности применения к должнику мер уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования, а также оказывает на должника психологическое давление», — рассказали в управлении ФССП.

В результате дело завели на сборщиков долгов, правда, административное. За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»