В Орле проверили, как население использует газ

Совместный рейд по домам провели сотрудники МЧС и газовых компаний.

Подробности совместного мероприятия поведала пресс-служба Главного управления МЧС России по Орловской области. Помимо сотрудников этого ведомства в рейде приняли участие специалисты компаний «Газпром газораспределение Орел» и «Газпром межрегионгаз Орел». Сообщается, что целью была проверка правильности и законности использования населением газа и газового оборудования. Кроме того, специалисты хотели посмотреть, соблюдают ли простые граждане требования безопасности.

В ГУ МЧС отметили, что рейд проходил по адресам, где «хозяева используют газовое оборудование с грубым нарушением правил эксплуатации, что создает реальную угрозу жизни и здоровью близких и соседей». В частности, проверяющие прошли по домам на улицах Маяковского, 3-й Курской и Московской. Особое внимание уделили тем домам, на владельцев которых в газовую службу неоднократно поступали жалобы. Такое жилье внесено в список особо контролируемых.

«Основные нарушения, на которые граждане идут, в случае, если у них отключена подача газа, связаны с использованием для обогрева жилищ различных приборов, никак для этого не приспособленных, — пояснил Денис Вещиков, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу. — В ход идут самодельные тэны, электрические плиты для приготовления пищи, а, в отдельных случаях, и открытый огонь. Все это в конечном итоге может привести к пожару».

В ходе рейда жильцами были проведены профилактические беседы и инструктажи, им также выдали памятки с правилами безопасности и телефонами экстренных служб.

ИА «Орелград»