В Орле рост цен на бензин опередил инфляцию

Обнародованы оперативные данные о ценах в регионе.

В сентябре 2020 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем в среднем не изменились. Об этом сообщает Орелстат. Правда, по подсчетам статистиков, с начала года цены в среднем повысились на 2,8 процента. В сентябре незначительный рост – на 0,4 процента, — был зафиксирован только в сфере торговли непродовольственными товарами. В то же время продукты питания по сравнению с августом 2020 года подешевели на 0,4 процента, а услуги стали дешевле на 0,2 процента.

Несколько иная ситуация наблюдается на рынке ГСМ. Так, подсчитано, что в сентябре 2020 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области повысились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2 процента, а по сравнению с сентябрем 2019 года — на 3,5 процента. То есть рост цен на топливо в сентябре превысил саму инфляцию.

Любопытна и динамика изменения цен на бензин. По сравнению с предыдущим месяцем в этом году они не изменялись дважды – в мае и феврале. В марте автомобильное топливо в Орловской области и вовсе подешевело в среднем на 0,1 процента. Наиболее заметный рост цен был зафиксирован в июле, когда они поднялись сразу на 0,9 процентных пункта.

ИА «Орелград»