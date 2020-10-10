Бунин станет главным героем праздника «Орловская книга»

Традиционный областной книжный праздник будет посвящен юбилею писателя.

Управление культуры и архивного дела Орловской области совместно с Областной библиотекой имени Бунина пригласили всех желающих посетить XXII праздник «Орловская книга — 2020». Он пройдет 20 октября. В этом году тема праздника юбилейная: ««И. А. Бунин и Орел: взгляд из XXI века». Программой запланирована выставка книг, выпущенных в 2019 году орловскими издательствами, презентация регистрационного каталога «Орловская книга — 2019», а также объявление итогов ежегодного областного конкурса местных изданий.

Последнее станет центральным событием праздника. Как пояснили организаторы, предусмотрено три номинации: «Лучший издательский проект года», «Самая читаемая книга» и «Специальная премия». В первых двух звания лауреатов будут присуждены изданиям, отражающим историю и культуру Орловского края. Специальную премию получит издание, наиболее полно отражающее тему праздника и отличающееся научной новизной, качеством научно-справочного аппарата и востребованностью у читателей библиотек.

Лауреаты конкурса получат благодарности губернатора за вклад в культурное развитие Орловской области. Однако главное место на празднике все же будет отведено книге. В читальном зале областной библиотеки будет организовано несколько выставок из собственных фондов, в частности, выставки «Книги – лауреаты губернаторской премии» и «Орел Ивана Бунина».

ИА «Орелград»