Орловцам не дадут заниматься спортом из-за нецензурщины

В Болховском районе появились правила использования спортплощадок.

В Болховском районе начал действовать утвержденный местной администрацией порядок использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности. Речь идет, в том числе, о спортивной инфраструктуре образовательных организаций, но их использовать разрешено только во внеучебное время.

В целом, документ направлен на привлечение местных жителей к активным занятиям физкультурой и спортом. Так, порядком установлены обязательные требования, обеспечивающие «создание условий для развития физических способностей личности, популяризацию здорового образа жизни и необходимый уровень доступности объектов спорта». Кроме того, по мнению властей, документ позволит многодетным семьям и пенсионерам реализовать свое право на занятие физической культурой и спортом.

Доступ к открытым объектам спорта является свободным, кроме времени, запланированного для проведения спортивно-массовых мероприятий. Заявителями могут быть как физические, так и юридические лица. При этом в документе указано, что использование спортивных объектов населением «может осуществляться на безвозмездной, льготной и платной основе». То есть в каких-то случаях владелец спортзала или спортплощадки вправе взимать плату.

При этом у организатора теперь есть длинный список утвержденных властями причин, по которым он может отказать в предоставлении спортзала заявителю. Например, основанием для отказа предоставления спортивного объекта может стать тот факт, что «текст заявления или его части не поддаются прочтению или содержат нецензурные либо оскорбительные выражения».

Причиной для отказа также могут стать симптомы простудных и иных инфекционных заболеваний у пришедших позаниматься спортом, признаки алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Зал вправе закрыть для посетителей и по предписанию Роспотребнадзора – сейчас это особенно актуально.

Также отказать могут из-за отсутствия спортивной формы и обуви или превышения предельной численности посетителей. Впрочем, как следует из постановления, отказ не является препятствием для повторной подачи документов. Поэтому любой болховчанин, вылечившись или протрезвев, может убрать из текста заявления нецензурные выражения и попытать счастья вновь.

ИА «Орелград»