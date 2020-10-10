В Орле кафе Kitchen закрыли из-за нарушений режима

Персонал обслуживал клиентов без масок и не измерял им температуру.

Суд в Орле по требованию Роспотребнадзора закрыл кафе Kitchen&Coffee на улице Ленина. Заведение не соблюдало санитарные требования, вызванные пандемией коронавируса.

Подробности сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Специалисты нагрянули в Kitchen&Coffee с проверкой и вскрыли ряд нарушений. В частности, в кафе не соблюдалась дистанция при рассадке посетителей. Инспекторы не обнаружили паспорт на обеззараживатели воздуха, зато увидели, что персонал не использует маски и перчатки. Кроме того, на входе посетителям не измеряли температуру.

По итогам рассмотрения дела Kitchen&Coffee не будет работать три месяца. Роспотребназор пообещал следить, как бизнес выполняет «антикоронавирусные» требования.

ИА «Орелград»