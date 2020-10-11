Под Орлом устроили охоту на пассажиров без масок

Полиция проверила общественный транспорт в Орловском районе.

Отчет об итогах так называемых контрольных мероприятий обнародовала администрация Орловского района. Проверки на дорогах были совместными. Их участниками стали сотрудники полиции, а также чиновники дорожно-строительного управления администрации Орловского района. Их целью было выявление нарушителей масочного режима, введенного на основании решения регионального оперативного штаба.

Организаторы рейда напомнили, что в Орловской области по велению властей граждане обязаны использовать при нахождении в общественном транспорте и легковом такси средства индивидуальной защиты органов дыхания – маски и респираторы. Что касается перчаток, то обязанности носить их нет, но есть такая рекомендация.

Рейд был проведен в поселке Знаменка. Его участники останавливали для проверки маршрутки. В результате они выявили двух водителей и 12 пассажиров, которые не соблюдали масочный режим. Сообщается, что на всех нарушителей полицейские составили административные протоколы. Как правило, в подобных случаях суд назначает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 1000 рублей.

ИА «Орелград»