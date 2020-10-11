В Мценске мужчина избил гаражного приятеля черенком от лопаты

Суд Мценского района рассмотрел дело о телесных повреждениях.

Мценский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, на которого было заведено сразу два уголовных дела. В первом случае его обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека. При вынесении приговора было учтено то, что он использовал «оружие».

Как следует из материалов дела, инцидент произошел еще в марте 2019 года. Подсудимый находился вместе со своим приятелем в гараже. По какой-то причине между ними вспыхнула словесная ссора, которая быстро переросла в драку. Подсудимый схватил стоявший в гараже деревянный черенок от лопаты, который и использовал в качестве оружия. Первым ударом он сбил приятеля с ног, а затем начал добивать лежащего на земле человека все тем же черенком.

Потерпевший получил множественные травмы и был доставлен в больницу. К счастью, повреждения оказались не опасными для жизни, но курс лечения все-таки пройти пришлось.

Во втором случае подсудимого обвинили в совершении мошенничества. Впрочем, эта история оказалась более банальной. Амчанин нашел на улице потерянную кем-то банковскую карту.

Присвоив ее, он отправился по магазинам и начал оплачивать с ее помощью покупки. Поскольку продавцам он не говорил, что карта ему не принадлежит, его действия признали мошенничеством. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний амчанин получил лишение свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»