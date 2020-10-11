В Орле осудили объявленную в розыск нерадивую мать

Женщина получила приговор за неуплату алиментов.

Как сообщили в суде Железнодорожного района города Орла, вынесен обвинительный приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты алиментов. Перед судом предстала местная жительница, задолжавшая своему несовершеннолетнему ребенку крупную сумму денег. Примечательно, что она уклонялась не только от этой обязанности. Женщина буквально сбежала от следствия и суда.

Рассмотреть ее дело должны были еще в апреле 2020 года. Именно тогда материалы поступили в суд. Однако алиментщица скрылась, после чего ее объявили в розыск. В августе женщину нашли и задержали. Чтобы она вновь не пустилась в бега, ее поместили под стражу в СИЗО-1 города Орла. Там она и дожидалась суда.

Сообщается, что нерадивая мать признала свою вину и в содеянном раскаялась. Ее наказали исправительными работами сроком на 6 месяцев с удержанием 10 процентов заработка в доход государства. Отметим, что после оглашения приговора она в зале суда была освобождена из-под стражи, а время, проведенное ею в СИЗО, было зачтено в срок отбывания наказания.

ИА «Орелград»