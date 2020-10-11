В Орле осудили «тренера», обучавшего в Сети сбыту наркотиков

Мужчина получил длительный срок заключения.

Любопытное уголовное дело о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических средств рассмотрел суд Заводского района города Орла. На скамье подсудимых оказался один из членов преступного сообщества, которое занималось сбытом наркотиков с использованием сети «Интернет».

В суде Заводского района отметили, что у каждого члена группы была своя роль, которую ему отвел лидер. Кстати, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В данном случае подсудимому сначала была отведена роль закладчика наркотических средств. То есть он занимал нижнюю ступень на иерархической лестнице преступного сообщества.

Однако затем организатор группы повысил его до «должности» оператора-администратора. Задачей подсудимого стало общение с потенциальными закладчиками в интернете, а также обучение их соответствующим навыкам. В частности, он разъяснял способы конспирации, принципы обустройства тайников, правила описания мест их нахождения. Он также обучал закладчиков правилам размещения сведений о тайниках с наркотическими средствами «в базе интернет-магазина».

Органы предварительного следствия обвинили мужчину в совершении трех преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков. Одно из них довести до конца он не сумел, так как был задержан сотрудниками полиции. В судебном заседании вину «учитель» признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 11 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год. Впрочем, стороны защиты и обвинения еще имеют право обжаловать приговор в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»