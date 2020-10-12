Бывшего замглавы администрации Орла задержали при попытке пересечь госграницу

Шевляков посмеялся в сети над штрафом от ФСБ.

Экс-замглавы администрации Орла Валерий Шевляков посмеялся в Сети над штрафом от пограничной службы. Он выложил у себя в соцсети постановление, которое сотрудники ФСБ выписали за попытку пересечь госграницу.

Судя по всему, Шевляков пытался незаконно пересечь границу в Краснодарском крае. Для того, чтобы попасть оттуда, к примеру, в Карачаево-Черкесию или Абхазию, необходимо заранее оформить пропуск. На фото постановления, которое опубликовал Шевляков, видно, что ему выписали штраф по статье 18.1 КоАП (нарушение режима госграницы РФ) на 3100 рублей.

«Все-таки решили меня не выпускать. Говорят, что такие люди нужны стране», — иронично прокомментировал постановление Шевляков.

Валерий Шевляков работал в мэрии Орла с сити-менеджером Михаилом Берниковым. В 2014 году Шевлякова уволили по соглашению сторон и с «золотым парашютом». При этом сообщалось, что «данные кадровые решения приняты в связи с нарушениями в МУП «УЭНП». В 2013 году КСП Орла установила, что директор «УЭНП» Игорь Афанасьев сам себе выдал заем из кассы предприятия на покупку элитной квартиры. Шевляков, который возглавлял экономический блок горадминистрации, публично заверял, что ничего криминального в этом нет. Однако позже выяснилось, что заем Афанасьев так и не вернул, а разрешение взять деньги из кассы МУПа ему дал подчиненный Шевлякова, глава УМИЗ Сергей Татенко. Все участники скандала из мэрии ушли. Как доказала КСП, во время работы Шевлякова, Татенко и Афанасьева ущерб казне от деятельности МУП «УЭНП» составил порядка 75 млн рублей.

Сегодня Валерий Шевляков возглавляет региональный Совет строителей. После увольнения из мэрии работал в «Опоре России».

ИА «Орелград»