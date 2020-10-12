Дело экс-главы фонда капремонта Масленникова передали в суд

Орловские силовики отчитались о завершении расследования.

СКР в Орловской области завершил расследование уголовного дела Владислава Масленникова. Экс-директора регионального Фонда капремонта будут судить за мошенничество. Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся гендиректор ООО «Москомреставрация» Роман Елин, а также фактический представитель и руководитель фирмы-подрядчика Александр Дворецкий.

Как уже писал «Орелград», по версии следствия, Масленников брал «откаты» с подрядчиков при проведении капремонтов в Орле и Ливнах. В 2016 году ООО «Москомреставрация» и фонд капремонта, который тогда возглавлял Масленников, заключили ряд договоров на проведение капремонта в Орловской области. Позже выяснилось, что подрядчик выполнил работы по контрактам не полностью, а в документах завысил их объем. И Масленников это прекрасно знал, но при этом распорядился работы оплатить. Как рассказали в СКР, Масленников «заработал» на этом 36 млн рублей. В целом при пособничестве экс-директора фонда руководители «Москомреставрации» похитили более 28 млн рублей из средств регоператора.

Как рассказали в пресс-службе регионального СКР, фигурантов этого дела будут судить, в зависимости от их роли, по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц, пособничестве в таком мошенничестве, а также за получение коммерческого подкупа в особо крупном размере.

ИА «Орелград»