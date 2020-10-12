Клычков заразился коронавирусом

Губернатор изолировался дома вместе с семьей

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что заразился коронавирусом.

«Пришел вчера тест. Я заразился коронавирусом, несмотря на все меры безопасности. Семья моя вся тоже заболела. Чувствую себя нормально. Немножко температуры, немножко головной боли. Собираюсь с коронавирусом побороться», — сказал Клычков во время прямого эфира в Instagram.

Он заявил, что изолировался дома и будет дистанционно исполнять свои обязанности. В четверг Клычков из дома запланировал совещание с главами районов. Губернатор заявил, что надеется, что состояние позволит ему работать полноценно.

Клычков предположил, что заразился из-за большого количества встреч и мероприятий. Обоняние пока ни у губернатора, ни у его семьи не пропало. «Надеюсь, что пройдем без привлечения медиков», — заключил глава региона.

ИА «Орелград»