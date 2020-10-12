Орловца дважды наказали за ролик «Гитлер против Путина»

О том, что видео признано экстремистским, его автор даже не знал.

Жителя Мценского района Ярослава Зубова оштрафовали на 1000 рублей за распространение экстремистских материалов. Видеоролик, который он выложил у себя на странице во «ВКонтакте» еще 6 лет назад, признали незаконным спустя три года. И еще через три года орловца за него оштрафовали.

Соответствующее судебное постановление привлекло внимание «МБХ медиа». В материалах суда сказано, что ролик «Гитлер против Путина великая реп битва» Зубов опубликовал у себя в социальной сети в разделе «Видеозаписи» в ноябре 2014 года. В 2017 году видео признали экстремистским. Но, видимо, оно так и осталось в свободном доступе. Потому что летом 2020 года кто-то пожаловался на него в прокуратуру. И только после этого на Зубова составили протокол о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП).

«На суде мужчина признал вину и заявил, что опубликовал видео, так как «увлекался музыкой в стиле рэп». О том, что ролик был признан экстремистским в январе 2017 года, Зубов не знал», — пишет СМИ.

«Великая рэп битва» — серия пародийных роликов в формате рэп-баттлов, в которых якобы принимают участие исторические и вымышленные персонажи. В видео «Путин VS Гитлер» актер, играющий Адольфа Гитлера, обменивается панчами с другим актером, которому с помощью монтажа «прилепили» лицо Владимира Путина.

ИА «Орелград»