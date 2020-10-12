Орловцам пообещали жизнь без отключений воды

В городе ввели в эксплуатацию «2 км 317 м спокойствия»

В Орле построен новый объект водоснабжения, который сможет обеспечить бесперебойность подачи питьевой воды жителям Советского и Заводского районов. Новый водовод по ул. Высоковольтной связал Лужковский водовод с водоводом на Кромском шоссе. 2 км 317 метров новых труб позволили создать резервную систему водоснабжения, которая при плановых или экстренных ремонтах на старых объектах будет доставлять воду горожанам без перебоев.

Новый водовода решает не только старые проблемы, проект рассчитан на перспективу. Он позволит обеспечить необходимый резерв мощностей для водоснабжения объектов капитального строительства, подключить новых абонентов на территории перспективной застройки, повысить надежность действующей системы водоснабжения, улучшить качество питьевой воды в Орле. Увеличится подача питьевой воды, отвечающая санитарным нормам по Лужковскому водоводу на Юго-Восточную насосную станцию. В связи со снижением скорости потока питьевой воды и как следствие снижением гидравлических потерь в сетях улучшится качество воды в домах части Железнодорожного и Северного районов города Орла.

Сейчас строительство водовода на Высокольтной, которое велось с 2019 года, полностью завершено. Система труб прошла очистку. Вода запущена. Экспертиза питьевой воды проведена и результаты положительные. 7 октября этого года в Администрации города Орёл был подписан акт приёмки работ с подрядчиком и подана заявка в государственный строительный надзор. От ввода объекта в эксплуатацию отделяет буквально неделя-две бюрократических процедур.

Новый орловский водовод построен в рамках национального проекта «Экология». По соглашению с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России до 2024 года на модернизацию системы водоснабжения Орловской области будет направлено 460,6 млн рублей, в том числе 455,98 млн из федерального бюджета. Это позволит ввести в эксплуатацию ещё 4 значимых объекта. В результате качество питьевой воды улучшится у трети жителей города. Положительные изменения в качестве питьевой воды увидят более 100 тысяч жителей Орла.

#виденрезультат_57

ИА «Орелград»