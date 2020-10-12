Под Орлом нашли имаго

Имаго насекомых были обнаружены при обследовании промышленных теплиц.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, речь идет о тепличном комплексе, расположенном в Новосильском районе. Владеющая им компания сама попросила специалистов провести карантинное фитосанитарное обследование. Задачей экспертов было выяснить, имеются ли в теплицах вредные насекомые — карантинные вредители закрытого грунта.

«В ходе обследования были отобраны образцы имаго насекомых и переданы в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» для установления их видовой принадлежности, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — По результатам энтомологической экспертизы карантинных объектов не обнаружено, из некарантинных видов выявлен трипс табачный Thrips tabaci Lind в живом состоянии».

Поясним, что имаго – это взрослая стадия индивидуального развития насекомых и некоторых других членистоногих со сложным жизненным циклом. Подавляющее большинство насекомых на стадии имаго, в отличие от предшествующих стадий, имеет полностью развитые крылья и половые органы.

В ТУ Россельхознадзора добавили: отсутствие вредителей означает, что орловская тепличная продукция свободна от карантинных объектов. Следовательно, ее можно отправлять на продажу в другие регионы страны.

ИА «Орелград»