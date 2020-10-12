Стало известно об успехе орловских производителей

12.10.2020 | 17:42 Новости, Экономика

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Региональные компании провели переговоры с представителями Китая, Индии и других стран

В этом году крупнейшая в России осенняя международная выставка продуктов питания мирового класса WorldFood Moscow 2020 прошла при активном участии Орловской области. Событие было организовано в офлайн-формате после длительного периода ограничений. На выставке побывало более 15 тыс. официальных делегатов, посетителей и участников.

Экспонентами на орловском коллективном стенде в этом году стали ООО «Пищевик» (производство консервированной продукции), ИП Харламов М.В. (фасовка крупяных изделий), ИП КФХ Максимов А.В. (производитель экологически чистых молочных продуктов). У компаний состоялись переговоры с интересантами из Китая, Индии, Турции, Азербайджана, Киргизии и других стран.

Международная выставка «WorldFood Moscow 2020» показала высокий интерес закупщиков к продукции экспонентов Орловской области. Дальнейшие шаги по проработке полученных контактов будут реализовываться в рамках нацпроекта «Национальная кооперация и экспорт» совместно с Орловским Центром экспорта. Его специалисты сегодня начали подготовку к участию орловских производителей в другом крупном мероприятии — 6-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2020». Она пройдет в Москве с 10 по 13 ноября. Центр объявил начинающим и действующим экспортерам о старте приема заявок и готовности взять на себя оплату регистрационных сборов, аренду выставочной площади и расходов на застройку.

Контакты Центра экспорта: e-mail:info@export57.ru, тел.: +7 (962) 477-71-71, +7 (4862) 44-02-65.

ИА «Орелград»

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