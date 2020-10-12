В Орле азербайджанцев призвали не поддаваться на провокации

Один из лидеров диаспоры Намик Гаджиев обратился к соотечественникам

Сопредседатель орловского регионального отделения «Всероссийского азербайджанского конгресса» Намик Гаджиев обратился к соотечественникам в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе (Арцахе). С конца сентября в спорном регионе идут боевые действия между Арменией и Азербайджаном, потери с обеих сторон исчисляются сотнями человек.

Гаджиев заявил, что отдельные СМИ и соцсети искажают факты, пытаясь вовлечь в конфликт все больше людей. В регионах звучат призывы к экстремизму, отметил он. Между тем лидеры армянских диаспор могут использовать негативные действия со стороны азербайджанцев в своих целях, уверен Гаджиев.

«Наша главная задача не поддаваться на провокации, не участвовать в распространении фейков, сохранять максимальное спокойствие в это трудное время. Мы надеемся на справедливую оценку деятельности провокаторов правоохранительными и судебными органами России. Уверен в том, что все попытки дестабилизировать азербайджанскую общину России окончатся неудачей и только укрепят связь между азербайджанским и российским народами. Таким образом мы больше всего окажем поддержку руководству наших стран», — говорится в заявлении.

ИА «Орелград»