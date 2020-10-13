Амчанка получила срок за разбитый телефон следователя

Ранее судимая жительница Мценска проведет ближайшие годы в колонии.

Мценский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, которую обвинили в умышленном повреждении чужого имущества и применении насилия к представителю власти. Ранее женщина уже была судима за кражу. Очередное преступление она совершила в декабре прошлого года, причем ей для этого даже не пришлось выходить из дома.

Из материалов дела следует, что все началось с телефонного звонка в дежурную часть. Местная жительница заявила, что кто-то украл у нее мобильный телефон. На место происшествия, в одну из квартир, отправилась опергруппа. В этой квартире и находилась та самая амчанка, которая потом угодила под суд.

Она была пьяна и к визиту полицейских отнеслась настолько агрессивно, что женщина-следователь начала фиксировать ее действия на мобильный телефон. Нетрезвую женщину съемка так возмутила, что она сначала ударила сотрудницу полиции по лицу ладонью, а затем выбила у нее из руки телефон. Последний упал и разбился.

Суд признал подсудимую виновной по двум эпизодам преступной деятельности и по совокупности назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также были удовлетворены исковые требования следователя о компенсации причиненного преступлением морального вреда. Подсудимую обязали заплатить сотруднице полиции 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»